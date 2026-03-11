Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol se ha convertido en una de las modalidades de chance más populares en Colombia. Su atractivo radica en una dinámica distinta a la de los sorteos tradicionales: combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 11 de marzo de 2026 es el 3317 - Sagitario. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El funcionamiento del Super Astro Sol es sencillo y permite realizar apuestas de forma rápida. Para participar en este chance, los jugadores deben seguir estos pasos:
Esta mecánica brinda mayor flexibilidad a los apostadores y permite probar distintas combinaciones dentro de un solo juego.
Uno de los aspectos que ha impulsado la popularidad de este juego es que permite apostar con montos accesibles. Esto facilita la participación de un mayor número de jugadores.
Los valores establecidos para cada jugada son:
Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos de venta autorizados, ya que esto garantiza la validez del tiquete y asegura que el premio pueda cobrarse sin inconvenientes en caso de resultar ganador.
Quienes obtengan un premio deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación.
Documentos básicos
Para reclamar el dinero es necesario presentar:
Requisitos según el valor del premio
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con esta información, los participantes del Super Astro Sol pueden verificar fácilmente los resultados, conocer cómo jugar y saber qué pasos seguir en caso de resultar ganadores.