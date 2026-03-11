Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

El Super Astro Sol se ha convertido en una de las modalidades de chance más populares en Colombia. Su atractivo radica en una dinámica distinta a la de los sorteos tradicionales: combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 11 de marzo de 2026 es el 3317 - Sagitario. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3317

Dos últimas cifras: 17

Tres últimas cifras: 317

Signo zodiacal: Sagitario

Cómo jugar al Super Astro Sol

El funcionamiento del Super Astro Sol es sencillo y permite realizar apuestas de forma rápida. Para participar en este chance, los jugadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta según el monto deseado. Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete, lo que aumenta las alternativas de ganar.

Esta mecánica brinda mayor flexibilidad a los apostadores y permite probar distintas combinaciones dentro de un solo juego.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

Uno de los aspectos que ha impulsado la popularidad de este juego es que permite apostar con montos accesibles. Esto facilita la participación de un mayor número de jugadores.

Los valores establecidos para cada jugada son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos de venta autorizados, ya que esto garantiza la validez del tiquete y asegura que el premio pueda cobrarse sin inconvenientes en caso de resultar ganador.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Quienes obtengan un premio deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación.



Documentos básicos

Para reclamar el dinero es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos y el formulario SIPLAFT diligenciado.

se deben presentar los documentos básicos y el formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: además de lo anterior, se exige certificación bancaria vigente, ya que el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Con esta información, los participantes del Super Astro Sol pueden verificar fácilmente los resultados, conocer cómo jugar y saber qué pasos seguir en caso de resultar ganadores.