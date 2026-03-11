Artistas aún esperan pagos de la Feria de Cali: coreógrafo “El Mulato” hace la denuncia

El coreógrafo y empresario caleño Luis Eduardo Hernández, conocido artísticamente como “El Mulato”, aseguró en las últimas horas que aún no ha recibido el pago correspondiente por su participación en la Feria de Cali. Según el artista, ya han pasado más de tres meses desde la realización del evento y hasta el momento no se le ha consignado el dinero acordado. Hernández señaló directamente a Corfecali como la entidad responsable del pago.

"Señor gerente de Corfecali, qué necesito para que me paguen mi dinero que ya trabajé, qué necesito para que respeten a los líderes de este gremio, yo he sido embajador, soy marca país, siempre sufrimos esta pendejada", expresó Mulato.

“El Mulato” también afirmó que, pese a realizar constantes llamados a la Secretaría de Cultura de Cali, no ha recibido respuesta sobre la situación: "No me vengan a decir que no tienen dinero, ni que la Secretaria de Cultura no tiene dinero, yo necesito que me paguen", dijo el artista.

El coreógrafo aseguró, además, que este problema no solo lo afecta a él, sino que también estaría impactando a otros artistas de la ciudad que participaron en la feria y que, según indicó, aún se encuentran a la espera de sus pagos. Blu Radio buscó a Corfecali, pero no recibió respuesta.