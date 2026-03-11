En vivo
Policía revela cómo descubrieron que choque en Bogotá ocultaba doble homicidio de mujer y bebé

Medicina Legal confirmó que la mujer tenía una herida mortal en el cuello y el bebé presentaba lesiones previas al impacto en Bogotá.

Sale a la luz detalle clave de asesinato de bebé y su mamá al interior de un carro en Bogotá
Foto: Unsplash / AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

