Policía revela cómo descubrieron que choque en Bogotá ocultaba doble homicidio de mujer y bebé

Un vehículo chocado contra un árbol y encima de un separador llamó la atención de los policías de tránsito la madrugada del pasado 12 de diciembre de 2025 en el barrio El Bosque Popular, localidad de Engativá.

“Cuando llegamos, encontramos un carro con una mujer muerta sentada como conductora, sin licencia y al parecer sin saber manejar”, relató a Blu Radio uno de los agentes que atendió el caso.

El oficial aseguró que, en las sillas traseras, hallaron a un bebé también fallecido, con signos de asfixia, y al lado un hombre que decía haber resultado herido en un aparente accidente.

Revelan razón por la que hombre habría asesinado a mujer y su hijo en Bogotá: hallados en un carro

El uniformado agregó que, durante la inspección del vehículo, encontraron un arma blanca con rastros de sangre oculta en la guantera. “Eso nos hizo sospechar que esto no era un accidente. La evidencia indicaba que la mujer y el bebé habrían sido asesinados antes del choque”, señaló el policía.



La Fiscalía confirmó esta hipótesis tras los análisis de Medicina Legal, que revelaron que la mujer tenía una herida mortal en el cuello y el bebé presentaba lesiones previas al impacto: “Respecto al niño, se evidencian lesiones compatibles con una agitación violenta de su cuerpo”, dijo la Fiscalía.

Durante el proceso investigativo, la Fiscalía recopiló videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas recuperadas en el vehículo y otros elementos materiales probatorios que permitieron reconstruir lo sucedido antes del hecho. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el hombre habría recogido y trasladado a la mujer hasta el sector de Villa Luz para recoger al menor de edad.

La madre se habría percatado de que el menor estaba muerto y reclamó airadamente, momento en el que su acompañante presuntamente la atacó con un cuchillo.

“El hombre habría limpiado el vehículo y posteriormente chocado contra un árbol para simular una colisión”, agregó el ente investigador.

A pesar de la contundencia de las pruebas, el responsable del doble homicidio no aceptó los cargos. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de feminicidio, homicidio agravado y destrucción de material probatorio, mientras avanza la investigación judicial.