Paciente con cáncer no recibe medicamentos desde noviembre: su hija se encadenó en sede de Famisanar

En medio de la crisis que afronta el sistema de salud en el país, las hijas de una paciente con cáncer de pulmón en estadio avanzado decidieron encadenarse en la sede de la EPS Famisanar de la Calle 78, en Bogotá, para exigir la entrega de un medicamento que, según denuncian, su madre no recibe desde noviembre de 2025.

La paciente es Martha Ofelia Rodríguez, una mujer de 57 años diagnosticada con cáncer de pulmón en 2023 y cuyo tratamiento depende del medicamento Selpercatinib. De acuerdo con sus familiares, pese a que la fórmula médica fue radicada desde septiembre de 2025, la EPS no ha entregado el medicamento necesario para continuar con su tratamiento.

Ante la falta de respuesta, sus hijas realizaron una protesta pacífica este 11 de marzo. En videos difundidos en redes sociales se observa a una de ellas encadenada a una columna del edificio mientras exige la entrega del tratamiento.

Según relató María Fernanda Pérez, una de las hijas de la paciente, la familia ha agotado varias vías para obtener el medicamento. Entre ellas, radicación de solicitudes presenciales y virtuales, peticiones formales ante la EPS y quejas ante la Superintendencia de Salud.



La familiar aseguró que, a pesar de que un juez ordenó a la EPS entregar el medicamento en un plazo de 48 horas, el tratamiento aún no ha sido suministrado, lo que, según dijo, ha deteriorado progresivamente la salud de su madre.

“Mi mamá es una paciente oncológica con cáncer de pulmón en estadio 4 y desde noviembre dejó de recibir su tratamiento. Ya hemos interpuesto todas las vías legales posibles y aún no tenemos el medicamento”, dijo Pérez.

Frente a este caso, la EPS Famisanar emitió una carta de compromiso en la que asegura que entregará el medicamento Selpercatinib el próximo 18 de marzo de 2026, con el fin de garantizar la continuidad del tratamiento.

Sin embargo, la familia manifestó que ese documento no representa una garantía suficiente. Según la hija de la paciente, no es la primera vez que ven interrumpido el tratamiento de su mamá por las demoras y aplazamientos en la entrega de los medicamentos. Por esta razón, anunciaron que mantendrán su protesta en la sede de la EPS hasta que el medicamento sea entregado efectivamente.