En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Paciente con cáncer no recibe medicamentos desde noviembre: su hija se encadenó en sede de Famisanar

Paciente con cáncer no recibe medicamentos desde noviembre: su hija se encadenó en sede de Famisanar

Aunque Famisanar se comprometió a entregar los medicamentos el 18 de marzo, familiares de la paciente aseguran que permanecerán en el lugar hasta recibir el tratamiento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad