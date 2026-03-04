Este es el revolcón en el traslado de pacientes de EPS que hizo el Gobierno Petro vía decreto

Blu Radio conoció el consolidado oficial municipio por municipio con el que el Ministerio de Salud reorganiza la operación territorial de las EPS en Colombia, en aplicación del Decreto 0182 de 2026, norma con la que el Gobierno nacional estableció un mecanismo diferencial para autorizar dónde pueden seguir funcionando las aseguradoras de salud.

La decisión implica que 20 EPS fueron evaluadas en los 1.102 municipios del país y, tras esa revisión, algunas mantienen cobertura total, mientras otras pierden operación en cientos de territorios, lo que activa el traslado de afiliados hacia las entidades que sí quedaron habilitadas.

Según el consolidado, Nueva EPS es la única que conserva cobertura nacional completa, con autorización en los 32 departamentos y los 1.102 municipios.

En contraste, entidades como EPS Sura que sale de 582 municipios y EPS Sanitas de 360 municipios en regiones como Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada. Otras, como Compensar EPS sale en 904 municipios y su mayor operación se concentra principalmente en, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Meta.



Noticia en desarrollo...