Este es el revolcón en el traslado de pacientes de EPS que hizo el Gobierno Petro vía decreto
Este es el revolcón en el traslado de pacientes de EPS que hizo el Gobierno Petro vía decreto

Blu Radio conoció la reorganización territorial de 20 EPS en 1.102 municipios del país, definida mediante decreto del Gobierno de Gustavo Petro. La medida establece dónde podrán seguir operando y en qué territorios no fueron autorizadas, lo que activa el traslado de afiliados en varios departamentos.

