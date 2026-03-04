En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Lo pactado en La Habana no es lo que hoy tenemos”: De la Calle cuestiona la Jurisdicción Agraria

Lo pactado en La Habana no es lo que hoy tenemos”: De la Calle cuestiona la Jurisdicción Agraria

En audiencia ante la Corte Constitucional, Gobierno, gremios y entidades del Estado cuestionaron la implementación de la Jurisdicción Agraria. Mientras el Ejecutivo pidió al Congreso avanzar en su aprobación, la ANT alertó sobre millones de hectáreas en limbo jurídico y gremios exigieron mantener a los jueces.

Publicidad

Publicidad

Publicidad