Cuatro muertes en ríos de Antioquia en menos de dos semanas: un hombre sigue desaparecido

En menos de dos semanas han muerto cuatro personas en afluentes de Antioquia: el último caso fue el de un menor que desapareció en el río Cauca y fue hallado luego de una semana de búsqueda. En el departamento aún no ha sido encontrado un hombre que lleva más de una semana desaparecido tras caer a un afluente en Carepa.

Las fuertes lluvias que han caído sobre el departamento de Antioquia han generado que varios ríos tengan aumentos significativos en sus caudales, provocando de manera desafortunada la muerte de varias personas en menos de dos semanas. El último caso ocurrió en Caucasia, donde falleció un menor de edad.

El niño de 14 años estaba compartiendo con unos compañeros en el afluente cuando de repente se perdió rastro de él, situación que generó que las autoridades locales activaran la búsqueda que dio resultado una semana después cuando el cuerpo del joven fue encontrado en una empalizada.

Otra de las situaciones que entristeció al departamento de Antioquia fue la muerte de una abuela y su nieta, quienes estaban intentando pasar el río Currulao en una garrocha que desafortunadamente se rompió. Primero fue hallada la adulta mayor y días después la menor de edad, ambas en jurisdicción de Turbo.



Además, hay que recordar el caso del auxiliar de la Policía Nacional que se metió al río Cauca luego de acabar su turno en la Subestación de Puente Iglesias y tras días de búsqueda fue encontrado a la altura del municipio de Olaya en el Occidente antioqueño.

Todos estos hechos ocurrieron entre el 23 de febrero y hoy cuando aún las autoridades departamentales buscan a una quinta persona que viajaba en una motocicleta cuando fue arrastrado por un río en el municipio de Carepa. A pesar de los esfuerzos hechos en la zona no ha sido posible hallar al hombre que completa una semana desaparecido.