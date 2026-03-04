En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cuatro muertes en ríos de Antioquia en menos de dos semanas: un hombre sigue desaparecido

Cuatro muertes en ríos de Antioquia en menos de dos semanas: un hombre sigue desaparecido

En el departamento aún no ha sido encontrado un hombre que lleva más de una semana desaparecido tras caer a un afluente en Carepa.

