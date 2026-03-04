Juez legaliza captura de alias 'Tata', uno de los presuntos asesinos de dos hermanas en Malambo

El juez 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías legalizó la noche de este miércoles la captura de Juan David Taboada, alias ‘Tata’, el joven de 19 años señalado por el secuestro y asesinato de dos hermanas en el municipio de Malambo, Atlántico.

Durante la audiencia se conoció un hecho particular: al momento de ser detenido por unidades del Gaula de la Policía, el señalado asesino se encontraba completamente indocumentado ante la Registraduría, ya que nunca fue registrado por sus padres al nacer y, al cumplir la mayoría de edad, tampoco había tramitado su cédula de ciudadanía.

Así lo manifestó el propio procesado al momento de entregar sus datos ante el juez: “Buenas noches para todos los presentes, mi nombre es Juan David Taboada y no me sé el número de cédula porque apenas me la sacaron hoy. Como pueden ver, yo nunca fui registrado ni bautizado”, expresó durante la diligencia judicial.

Esta situación fue utilizada por su abogado defensor, quien intentó que el juez declarara ilegal la captura y ordenara su libertad, argumentando que no era posible expedir una orden judicial en su contra sin contar con su número de documento de identidad.



Sin embargo, el juez desestimó ese argumento y señaló que el procedimiento que llevó a la captura se realizó conforme a lo establecido en la ley, por lo que decidió legalizar la detención.

Tras esta decisión, la audiencia de imputación de cargos por los delitos de homicidio y secuestro fue aplazada para el viernes 6 de marzo a las 8:00 de la mañana.

Cabe recordar que, según la denuncia de la madre de las víctimas, alias ‘Tata’ sería la persona que enviaba videos en los que aparecía amenazando con un arma de fuego en la cabeza a una de las menores, de 14 años, mientras exigía una millonaria suma de dinero a cambio de liberarla y dejarla salir con vida.

La detención de este hombre se produjo el martes a las 7:40 de la noche, cuando apenas había dado unos pasos fuera de la clínica Altos de San Vicente tras ser dado de alta. Alias ‘Tata’ estuvo hospitalizado en este centro asistencial desde el 27 de febrero a causa de múltiples golpes sufridos en medio de un accidente de tránsito por hacer piques ilegales.