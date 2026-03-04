En vivo
Fuertes tormentas dejan sin energía a 15 municipios del sur de Santander

Fuertes tormentas dejan sin energía a 15 municipios del sur de Santander

Entre las subestaciones afectadas se encuentran Barbosa, Sucre, Vélez, Cimitarra, Puerto Araujo y Landázuri.

