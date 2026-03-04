Fuertes tormentas dejan sin energía a 15 municipios del sur de Santander

La Electrificadora de Santander informó que a esta hora se presenta afectación en la prestación del servicio de energía en al menos 15 municipios del departamento, debido a un evento no programado en la subestación Barbosa.

Según el reporte oficial, las fallas se originaron por fuertes descargas atmosféricas que impactaron transformadores y líneas asociadas a esta infraestructura eléctrica, lo que generó una reacción en cadena en otras subestaciones que reciben energía desde este punto del sistema.

Entre las subestaciones afectadas se encuentran Barbosa, Sucre, Vélez, Cimitarra, Puerto Araujo y Landázuri. Inicialmente, también resultaron impactadas las subestaciones de Oiba, Vado Real, Contratación y Charalá; sin embargo, en estos municipios el servicio ya fue restablecido.

Actualmente, se mantiene la interrupción del suministro eléctrico en los municipios de Barbosa, Vélez, Guavatá, Bolívar, El Peñón, Chipatá, La Paz, Aguada, Sucre, Florián, La Belleza, Jesús María, Albania, Güepsa, Puente Nacional, San Benito, Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra, en la zona sur del departamento.



La empresa señaló que personal operativo ya se encuentra realizando inspecciones, validaciones y pruebas técnicas a los equipos afectados, con el propósito de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. No obstante, advirtió que las labores se desarrollan en medio de condiciones climáticas adversas, lo que limita la ejecución inmediata de algunas actividades por razones de seguridad.