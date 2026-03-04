A días de elecciones, en Santander 112 puestos de votación no tienen testigos electorales

A pocos días de la jornada electoral del 8 de marzo, en Santander hay 112 puestos de votación en 31 municipios donde partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos no han inscrito testigos electorales.

El panorama se presenta en medio de un proceso que en el departamento contempla 5.954 mesas de votación distribuidas en 825 puestos habilitados en 87 municipios, para un potencial electoral de 1.867.345 ciudadanos.

Ante esta situación, el Consejo Nacional Electoral amplió el plazo para la inscripción de testigos. A través de la Resolución 1202 del 1 de marzo de 2026, la autoridad electoral extendió el término hasta este jueves 5 de marzo a las 11:59 p.m.

Sergio Hernández Moreno, apoyo territorial del CNE en Santander, explicó que la decisión busca garantizar la vigilancia del proceso democrático.



“El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo hasta el 5 de marzo a las 11:59 de la noche para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales. Es importante recordar que ellos son los veedores del ejercicio democrático y representan a los partidos y movimientos que inscribieron candidatos”, señaló.

Los testigos electorales cumplen una función clave durante la jornada, ya que verifican la instalación de mesas, presencian la apertura de urnas, acompañan el escrutinio y revisan el diligenciamiento de los documentos oficiales, actuando como garantes de transparencia en nombre de las organizaciones políticas.

De acuerdo con el informe del CNE, los municipios donde no se han registrado testigos incluyen Albania, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, California, Cepitá, Cerrito, Charta, Cimitarra, Concepción, Curití, El Carmen de Chucurí, El Playón, Enciso, Florián, Gámbita, Girón, Guaca, Jesús María, Jordán, Lebrija, Molagavita, Puente Nacional, Rionegro, San Andrés, San José de Miranda, San Vicente de Chucurí, Socorro, Sucre, Suratá y Santa Helena del Opón.

La postulación debe realizarse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta habilitada para que los partidos registren a sus testigos y demás actores autorizados.

Desde el CNE reiteraron el llamado a las organizaciones políticas para que aprovechen la ampliación del plazo y eviten que haya mesas sin representación durante los comicios.