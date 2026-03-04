¿Bajará el recibo de la luz? Colombia planea usar energía nuclear para asegurar el servicio

No es un secreto que el costo de la energía en Colombia es un factor que golpea el bolsillo de millones de familias. Cada aumento en la factura de la luz se siente de manera inmediata. Ante esto, el Gobierno Nacional dio un paso que transforma el panorama a largo plazo: firmó un memorando de entendimiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica para impulsar la energía nuclear en Colombia.

Eso sí, el objetivo no es de corto plazo ni traerá rebajas inmediatas en la factura, pero sí fortalecería el suministro eléctrico y la seguridad energética en el país, evitando temores de que los hogares colombianos se queden sin luz.



Así será la energía nuclear en Colombia: acuerdo con OIEA

Foto: suministrada

El acuerdo abre la puerta a un programa amplio de cooperación técnica. De acuerdo con el comunicado, ahora se permitirá consolidar capacidades científicas, regulatorias e institucionales en materia nuclear, en línea con la transición energética global.

Según lo revelado desde la Red Nuclear Colombiana, su director Camilo Prieto Valderrama señaló que tener una Ley Nuclear “permitirá fortalecer la capacidad institucional del país y ampliar el acceso a tecnologías nucleares aplicadas a la generación de energía y a la salud, particularmente en la lucha contra el cáncer”.



Por su parte, el director del OIEA, Rafael Marino Grossi, aseguró que “Colombia está avanzando en la dirección correcta hacia una planeación integral de la implementación de la energía nuclear”. La hoja de ruta incluye modernizar el marco regulatorio, fortalecer la autoridad competente y alinearse con estándares internacionales de seguridad.



¿Cuánto bajará el costo de la factura de la luz con energía nuclear?

De momento no hay confirmación de cuánto podrían reducirse los costos en las facturas de la luz; sin embargo, esta es una estrategia para evitar que el país se quede sin el servicio a futuro. En ese sentido, el año 2038 se proyecta como posible ingreso de la energía nuclear a la matriz energética nacional. De esa manera, no es una decisión improvisada, sino que el proceso contempla:



Aprobación de la Ley Nuclear en el Congreso.

Formación de talento humano especializado en ciencias e ingenierías nucleares.

Adecuación de infraestructura e integración a las redes eléctricas.

La apuesta está ligada a la descarbonización y a la reducción de emisiones, pero también a la estabilidad del sistema eléctrico. En un país vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño, diversificar la matriz energética es una estrategia para evitar racionamientos.