El edificio más alto de Bogotá recibirá un drástico cambio: más del 50 % ya está vendido

En la esquina de la calle 19 con carrera Quinta, en pleno centro de Bogotá, se ubicaba el antiguo BD Bacatá y ahora tendrá una nueva etapa. Resulta que el proyecto que desde hace más de una década prometía ser la torre más alta del país y símbolo de renovación urbana cambiará de nombre y adoptará un nuevo modelo de negocio, transformándose en el Bogotá Tower 2862.

El cambio no será únicamente estético, sino que, tras retrasos y problemas de liquidez, sumados al dolor de cabeza ocasionado por la pandemia en 2020, lo que sería un proyecto hotelero ahora tendrá principalmente un enfoque residencial.



De hotel emblemático a proyecto residencial

Inicialmente se proyectaron dos torres. La norte logró entrar parcialmente en operación y ya alberga 405 apartamentos, así como 117 oficinas. Pero la sur, que aspiraba a ser la más alta del país con 67 pisos, quedó inconclusa.

De hecho, la crisis financiera obligó a replantear el rumbo. Ahora el proyecto lo tomó Totalco, liderado por el empresario Giovanni Vargas, y asumió el plan de estabilización operativa. Con acuerdos con residentes y reorganización interna, la torre norte finalmente logró consolidarse.



Ahora, el plan es culminar la torre sur con una inversión cercana a los 100.000 millones de pesos. De ese monto, cerca de 30.000 millones serán aportados por Totalco y el resto se gestionará mediante deuda bancaria.

El diseño está a cargo de Didier Rincón Arquitectos. El propio Rincón explicó que la torre sur cambiará su enfoque: dejará atrás el concepto hotelero para convertirse en apartamentos de lujo. “Recibimos el edificio como un hotel, pero se hizo la negociación para que fuera vivienda porque hay una necesidad muy grande en una zona central que será renovada”, señaló.



¿Qué tendrá Bogotá Tower 2862?: cambios, usos y zonas comunes

El nuevo nombre hace referencia a la altura máxima que alcanza la torre sur sobre el nivel del mar. Pero el cambio de marca va acompañado de varios ajustes:



577 apartamentos en la torre sur, desde 60 m² hasta dúplex cercanos a 200 m².

Autorización para rentas cortas con accesos independientes.

Centro comercial de cuatro niveles en la torre norte.

Adicionalmente, el proyecto incluirá un concepto de club privado, piscina en el quinto piso y múltiples zonas comunes. Entre las intervenciones previstas se encuentran el vestíbulo, gimnasios, espacios para yoga, coworking, zonas pet-friendly, terrazas y teatro.

Actualmente, el 88 % de las nuevas unidades residenciales ya se encuentran vendidas, así como el 50 % de las oficinas disponibles. El objetivo es alcanzar el punto de equilibrio en los siguientes meses para acelerar la culminación de la torre sur.