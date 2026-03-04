En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Estadounidense inadmitido en aeropuerto de Rionegro; arrojó alerta como agresor sexual de niños

Estadounidense inadmitido en aeropuerto de Rionegro; arrojó alerta como agresor sexual de niños

Recientemente un israelí fue capturado tras ser hallado con una adolescente en una vivienda.

