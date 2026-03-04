Estadounidense inadmitido en aeropuerto de Rionegro; arrojó alerta como agresor sexual de niños

A pesar de los reiterados intentos de las autoridades en Medellín por tratar de mitigar la explotación sexual de menores de edad, se siguen conociendo casos de extranjeros que pretenden ingresar a la capital de Antioquia para pactar encuentros sexuales con niños, niñas y adolescentes.

La última situación fue en el aeropuerto internacional José Maria Córdova de Rionegro en donde un ciudadano estadounidense arrojó una alerta Ángel Watch como presunto agresor sexual de menores de edad, hecho por el que Migración Colombia decidido inadmitirlo y enviarlo de vuelta a territorio norteamericano.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre el extranjero en su cuenta de X e indicó que, “este resultado reafirma la política de cero tolerancia frente a cualquier amenaza contra la niñez. El compromiso es permanente: en 2025 se realizaron 71 inadmisiones y este año ya tenemos 13 casos. No paramos”.

Pero no es la única alarma que se ha encendido en Medellín en los últimos días, ya que en el barrio La Visitación fue capturado un hombre de nacionalidad israelí que fue encontrado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con una menor de edad en un apartamento de renta corta.



Los reportes dejan en evidencia que el extranjero ingresó a la vivienda con dos menores de edad, lo que llamó la atención del administrador del inmueble que se comunicó con las autoridades que indican que, al parecer, la segunda adolescente ya había abandonado el lugar al momento de la inspección del sitio.