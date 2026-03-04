En vivo
Santiago Buitrago volvió a la victoria: así ganó la clásica del Trofeo Laigueglia

El colombiano, doble ganador de etapa en el Giro, firmó su novena victoria profesional. La que le permitió suceder en el palmarés al español Juan Ayuso, ganador en 2025.

Santiago Buitrago
X: @BHRVictorious / @SprintCycling
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

