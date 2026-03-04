En vivo
Ofrecen recompensa de $15 millones por siete jóvenes desaparecidos en Tolima

Ofrecen recompensa de $15 millones por siete jóvenes desaparecidos en Tolima

Según las autoridades, fueron vistos por última vez en los municipios de San Sebastián de Mariquita y Fresno. Sus edades oscilan entre los 18 y 21 años.

