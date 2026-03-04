En vivo
Blu Radio  / Economía  / Comercio entre Colombia y Venezuela alcanzaría los 1.600 millones de dólares en 2026: empresarios

Comercio entre Colombia y Venezuela alcanzaría los 1.600 millones de dólares en 2026: empresarios

Vale recordar que el comercio bilateral entre estos países llegó en 2025 a 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1 % frente a los 1.124 millones de dólares de 2024.

Bandera Colombia - Venezuela
Colombia - Venezuela
Foto: ImageFX, referencia
Por: EFE
Actualizado: 4 de mar, 2026

