Chontico Noche, resultados del último sorteo hoy miércoles 4 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos diarios más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Gracias a su frecuencia diaria, la facilidad para verificar el número ganador y la variedad de modalidades de apuesta, este juego de suerte y azar se mantiene entre las opciones preferidas por miles de jugadores que cada noche esperan el resultado oficial.



Resultado oficial del Chontico Noche – 4 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el miércoles 4 de marzo de 2026, el resultado oficial fue:



Detalle del resultado

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los participantes saber con precisión cuándo consultar el resultado oficial:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras alternativas dentro de este juego, como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se realiza los jueves en la noche, ampliando las oportunidades de participación para los jugadores.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la diversidad de modalidades de apuesta. El premio depende de cuántas cifras coincidan con el resultado oficial y del orden en que aparezcan.



Principales opciones de apuesta

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto.

coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y al nivel de riesgo que desea asumir.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El sorteo cuenta con valores accesibles que facilitan la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar y autorizar la operación legal de los juegos de azar en el país.

Para participar de forma digital es necesario:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta. Elegir el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Utilizar operadores autorizados garantiza seguridad y respaldo en cada transacción.

Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores en el Chontico Noche deben presentar algunos documentos para reclamar el premio:



Tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad con copia.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales según lo establecido en UVT:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.

diligenciar el Formato SIPLAFT. Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente con fecha de expedición no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Chontico Noche

3 de marzo de 2026 : 5933 - 3

: 5933 - 3 2 de marzo de 2026 : 4635 – 7

: 4635 – 7 1 de marzo de 2026: 5658 – 3

5658 – 3 28 de febrero de 2026: 9375 – 1

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más seguidos en el suroccidente colombiano. Sus horarios definidos, la variedad de modalidades de apuesta y la publicación diaria de resultados oficiales mantienen la expectativa de miles de jugadores que cada noche esperan acertar el número ganador.