En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ordenan arresto de directivas de Nueva EPS en Cali por demoras en atención de paciente con cáncer

Ordenan arresto de directivas de Nueva EPS en Cali por demoras en atención de paciente con cáncer

Hasta el momento la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a orden de arresto de los directivos regionales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad