En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EEUU e Israel aseguran que la respuesta de Irán en la guerra se está debilitando

EEUU e Israel aseguran que la respuesta de Irán en la guerra se está debilitando

El número de misiles iraníes lanzados contra Israel disminuye "cada día", declaró un portavoz del ejército israelí.

Publicidad

Publicidad

Publicidad