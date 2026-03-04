En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos rechaza lanzamiento de un misil iraní a Turquía: "Inaceptable"

Estados Unidos rechaza lanzamiento de un misil iraní a Turquía: "Inaceptable"

Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado.

Ataque de Irán.
Ataque de Irán.
Foto: AFP, referencia
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad