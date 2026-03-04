Adiós a las horas de espera: centro comercial tendrá pantallas de vuelos como en el aeropuerto

Las horas previas a un vuelo suelen vivirse entre filas, salas de espera llenas y pantallas que se actualizan cada pocos minutos. Después de pasar migración o dejar las maletas, comienza otra etapa, esperar. A veces es una escala de varias horas; otras, un retraso inesperado.

El reloj avanza lento mientras los viajeros revisan una y otra vez el tablero de salidas para confirmar que su vuelo sigue a tiempo, pero esa rutina podría cambiar en Bogotá.



Centro comercial tendrá tableros de vuelos en tiempo real como en El Dorado

Con el objetivo de ofrecer una alternativa distinta a quienes transitan por el aeropuerto, el centro comercial Nuestro Bogotá anunció la instalación de cuatro megas pantallas de infovuelos en sus zonas de mayor tráfico.

Lo anterior, debido a una alianza con Opain, el operador del aeropuerto de Bogotá, los visitantes podrán consultar en tiempo real el estado de todos los vuelos nacionales e internacionales, tanto de El Dorado como del Puente Aéreo. La información se mostrará en español e inglés, con el mismo formato que utilizan las terminales aéreas (número de vuelo, aerolínea, estado y, en el caso de salidas, puerta de embarque).

El objetivo es aprovechar la cercanía del centro comercial con ambas terminales aéreas para que pasajeros con escalas largas, vuelos retrasados o familiares que acompañan viajeros tengan una opción más cómoda para esperar.



Dependiendo del tiempo disponible, los usuarios podrán “elegir entre ver una película en cine, jugar bolos o pádel, montar en karts, ir al gimnasio o disfrutar de la oferta gastronómica y comercial del lugar”. También encontrarán tiendas de conveniencia para compras de último momento.

“Contar con pantallas de infovuelos es tan práctico que, dependiendo del tiempo de espera, un visitante puede elegir entre ver una película en cine, jugar bolos o pádel, montar en karts e, incluso, ir al gimnasio. Esto reconfigura por completo la forma en la que estamos acostumbrados a esperar por nuestros vuelos”, explicó David Vaca, gerente estratégico del centro comercial.



Transporte gratuito al aeropuerto

Además, la novedad se articula con la zona lounge, un espacio tipo coworking con experiencia VIP, y con la ruta circular gratuita que conecta el aeropuerto, el Puente Aéreo y los principales hoteles del sector con el centro comercial.

Cabe recordar que El Dorado movilizó más de 45 millones de pasajeros en 2025, consolidándose como una de las terminales más concurridas de la región. Ahora, parte de esa dinámica podría trasladarse, al menos durante la espera, a un espacio pensado para transformar el tiempo muerto en tiempo bien aprovechado.