Bogotá  / Adiós a las horas de espera: centro comercial tendrá pantallas de vuelos como en el aeropuerto

Adiós a las horas de espera: centro comercial tendrá pantallas de vuelos como en el aeropuerto

Los visitantes en el centro comercial podrán consultar en tiempo real el estado de todos los vuelos nacionales e internacionales, tanto de El Dorado como del Puente Aéreo.

