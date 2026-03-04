Fonseca sorprende a sus fans y anuncia su primer estadio en Bogotá

A sus 46 años, Juan Fernando Fonseca Carrera, conocido como Fonseca, ha construido un legado importante en la industria musical colombiana como un referente con su mezcla de sonidos de pop, cumbia y más matices folclóricos que hay en la cultura nacional.

Pero todo esto fue gracias a Bogotá, no solo la ciudad en la cual nació y creció, sino la que le enseñó a ser más personas que artista, por eso, según él, era el momento de devolverle eso por lo alto y así llegó a la conclusión de arriesgarse a hacer historia para poder hacer su primer estadio Nemesio El Campín el cual se llevará a cabo el 24 de octubre de 2026.

Fonseca // Foto: AFP

En Bogotá dio sus primeros conciertos y aquí consolidó una relación profunda y honesta con quienes lo han acompañado desde el inicio y ahora este estadio será el punto más importante de toda su carrera. En su gira más reciente, más de 100.000 personas lo vieron en la capital, una cifra que confirma la dimensión del vínculo y anticipa lo que será esta nueva cita histórica.

“Esa narrativa no fue casual. Fue la manera de anunciar que el escenario más grande de la ciudad se convertirá en el nuevo punto de encuentro entre el artista y su público. “Fonseca en la Casa” traslada esa metáfora íntima al recinto más emblemático del país, transformando El Campín en el hogar simbólico de miles de personas que han crecido con su música”, expresaron desde el equipo del bogotano.



Fonseca se presentará en El Campín // Foto: AFP

Precios de Fonseca en Bogotá

Secciones Especiales (Palcos y Sillas)

Palcos Te Mando Flores (10 personas)

Preventa: $6.500.000 + $1.020.000 (Servicio) Full: $7.800.000 + $1.220.000 (Servicio)

(10 personas) Sillas Te Mando Flores

Preventa: $650.000 + $118.000 (Servicio) Full: $780.000 + $141.000 (Servicio)

Palcos Eres Mi Sueño (10 personas)

Preventa: $5.000.000 + $790.000 (Servicio) Full: $6.000.000 + $950.000 (Servicio)

(10 personas) Sillas Eres Mi Sueño

Preventa: $500.000 + $91.000 (Servicio) Full: $600.000 + $109.000 (Servicio)

Palcos Simples Corazones (10 personas)

Preventa: $3.500.000 + $560.000 (Servicio) Full: $4.200.000 + $670.000 (Servicio)

(10 personas) Sillas Simples Corazones

Preventa: $350.000 + $64.000 (Servicio) Full: $420.000 + $77.000 (Servicio)



Tribunas (Occidental, Norte y Sur)