El misterio del “six seven”: el término que repiten niños y jóvenes y que pocos adultos entienden

En los últimos meses una escena se ha repetido en casas y colegios, pues adultos escuchan a niños y adolescentes repetir “six seven, six seven” acompañado de un gesto con las manos, mientras ellos intentan descifrar si se trata de una broma interna, una referencia musical o simplemente otra moda pasajera.

Así como los therians dieron de qué hablar y otras tendencias juveniles que circulan en redes, el enigmático “6-7” se ha convertido en uno de los términos que más desconcierta a padres y profesores, por lo que solo lo comprenden los jóvenes.

El misterio del “six seven” que pocos adultos entienden

Aunque el origen exacto no es del todo claro, el fenómeno “six seven” (6-7 o 6’7”) parece tener varias raíces que se entremezclan en la cultura digital y juvenil.

Uno de los puntos de partida estaría en el videojuego Roblox, donde circula un “brain rot” (contenido repetitivo y absurdo que se vuelve viral) asociado al gesto del “6-7”. Muchos niños replican la frase y el movimiento sin necesariamente conocer su historia, lo que ha multiplicado su alcance.



También se ha relacionado con el baloncesto. En un partido, unos jóvenes comentaban que un jugador que medía 6 pies 7 pulgadas (6’7”) se movía con la agilidad de alguien de 6’2”. El número comenzó a repetirse como algo llamativo, casi como un código interno.

En paralelo, el rapero Skrilla menciona el “6’7” en una canción, lo que reforzó su difusión en redes sociales. Incluso se ha especulado con referencias a códigos policiales o a calles específicas en ciudades de Estados Unidos, aunque no hay una confirmación clara de que ese sea el origen principal.

Otra teoría viral involucró al jugador de baloncesto Taylen Kinney, apodado “Mr. 67”, quien calificó una bebida haciendo el gesto de sopesar entre “un seis o un siete”. Esa ambigüedad terminó siendo parte del encanto del término.



¿Qué significa realmente?

En esencia, “six seven” se usa como sinónimo de “más o menos”, “regular” o “ahí ahí”. Pero en la jerga juvenil su sentido es flexible, púes puede expresar duda, ironía o simplemente funcionar como una muletilla graciosa.

No obstante, el término es más popular en colegios de Estados Unidos, cuando un profesor dice “página 67”, los estudiantes reaccionan entre risas y repiten el famoso “six seven”.

Por lo cual, para los adultos aún es algo que no entienden, pero para niños y jóvenes, es simplemente otro código compartido que los identifica como parte de una misma conversación cultural.