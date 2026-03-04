En vivo
Candidata a la Cámara María Bolívar denunció atentado en su contra: le dispararon al vehículo

Candidata a la Cámara María Bolívar denunció atentado en su contra: le dispararon al vehículo

La aspirante a la Cámara por el Atlántico denunció públicamente un atentado armado en su contra cuando se movilizaba por carretera. El ataque, dijo, fue perpetrado por hombres en una motocicleta.

