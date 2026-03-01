Algunas ciudades prohíben encuentros de therians por considerar que alteran el orden público

Al menos ocho ciudades de Honduras y Guatemala anunciaron durante la última semana la prohibición de encuentros de los llamados "therians", un fenómeno viral en redes sociales, por considerar que alteran el "orden público".

La tendencia que se popularizó en TikTok y otras redes sociales trata de personas, principalmente jóvenes adolescentes, que dicen identificarse con algún animal, sobre todo, perros, zorros y gatos, e incluso actúan como ellos.

La reacción de las alcaldías se produjo en virtud de las convocatorias en redes sociales para sostener encuentros de personas enmascaradas o disfrazadas con trajes de animales en parques.

"Queda terminantemente prohibido" el uso de espacios públicos para reuniones que "alteren el orden público, la moral y las buenas costumbres", escribió en la red social X el alcalde Eber Aplicano, de la ciudad hondureña de Choluteca.



En similar tono se pronunció el juez de justicia de Olanchito, en el centro de Honduras, José López, quien dijo "enfáticamente" que todos los espacios públicos están destinados a fomentar "actividades familiares, religiosas, culturales, sociales y cívicas".

A la lista de municipalides que han prohibido este tipo de encuentros en territorio hondureño se suman la colonial y turística Comayagua, La Ceiba y Tocoa.

En Guatemala, la prohibición incluye a los municipios de San José Pinula y Amatitlán, en la periferia de la capital, y la ciudad de Huehuetenango, capital provincial del departamento del mismo nombre.

Laas autoridades locales de Amatitlán informaron que su compromiso es velar por "el respeto a nuestros valores y tradiciones" y reafirmaron que su deber es "proteger los espacios que pertenecen a todos".

"La municipalidad de Pinula informa que no se permitirá que grupos identificados como therians utilicen espacios públicos", precisó la alcaldía en un comunicado donde sostuvo que su misión es velar "por el orden y la sana convivencia".