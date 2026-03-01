En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Lanzaron dos artefactos explosivos desde dron a estación de Policía en Río Iró, Chocó

Lanzaron dos artefactos explosivos desde dron a estación de Policía en Río Iró, Chocó

Las autoridades confirmaron que no hay uniformados heridos ni daños en la infraestructura.

Lanzaron dos artefactos explosivos desde dron a estación de Policía en Río Iró, Chocó
Lanzaron dos artefactos explosivos desde dron a estación de Policía en Río Iró, Chocó
Foto: Alcaldía de Río Iró, Chocó
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad