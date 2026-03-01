Lanzaron dos artefactos explosivos desde dron a estación de Policía en Río Iró, Chocó

En una zona de injerencia del ELN, en las últimas horas se registró un nuevo hecho violento contra la Fuerza Pública en Santa Rita, cabecera municipal del municipio de Río Iró, Chocó.

Según información preliminar suministrada por la Policía de ese departamento, un dron cargado con explosivos lanzó al menos dos artefactos desde el aire, que cayeron contra la estación de Policía, hechos que por fortuna no causaron daños en la infraestructura ni personas lesionadas.

Aunque aún no hay un reporte completo de lo sucedido, la primera hipótesis es que el autor sería este grupo al margen de la ley. La situación obligó a varios habitantes a resguardarse en sus viviendas mientras se intentaba establecer la magnitud de los hechos.

Policía Nacional Foto: AFP

En la comunidad hay temor porque no es la primera vez que esta estación es atacada. El pasado 30 de enero, hombres armados que presuntamente pertenecerían al ELN habrían atacado la estación con ráfagas de fusil y el lanzamiento de una granada.



Esto se suma a que durante el año anterior esta misma estación ya había sido atacada en varias ocasiones.

Por lo pronto, uniformados adelantan verificaciones en el sitio para determinar si hay daños y tomar medidas de seguridad para restablecer el orden público y proteger a la población civil.