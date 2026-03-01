Resultado de Súper Astro Luna, último sorteo hoy domingo 1 de marzo de 2026

El resultado del Súper Astro Luna se posiciona entre los más buscados por los jugadores de chance en Colombia. A diferencia de los sorteos tradicionales, este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, una característica que lo hace diferente y mantiene la expectativa diaria de quienes consultan el número ganador.



Número ganador del Súper Astro Luna – 1 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 1 de marzo de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Súper Astro Luna?

El Súper Astro Luna tiene una mecánica clara y fácil de entender. Para participar, el jugador debe elegir:



Un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).

Uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para ganar el premio mayor es necesario acertar el número en orden exacto, de izquierda a derecha, y que también coincida el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad escogida. El juego ofrece además la opción “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta alternativa debe solicitarse al momento de realizar la jugada.

Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad para probar distintas combinaciones en un solo comprobante.



Horarios del sorteo Súper Astro Luna

El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza la transmisión, los resultados oficiales pueden consultarse en los canales autorizados. Conocer el horario exacto permite verificar rápidamente si el número y el signo fueron acertados.



¿Cuánto cuesta apostar al Súper Astro Luna?

El valor de la apuesta está diseñado para ajustarse a diferentes presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Este rango facilita la participación tanto con montos bajos como con apuestas más altas, según la estrategia del jugador.



¿Dónde jugar Súper Astro Luna en línea?

El Súper Astro Luna en línea puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también en plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para apostar por internet, el proceso incluye:



Registrarse en un operador legal autorizado.

Verificar la identidad del usuario.

Recargar saldo mediante los métodos disponibles.

Seleccionar el número, elegir el signo zodiacal y confirmar la jugada.

Utilizar plataformas oficiales garantiza seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.

Últimos resultados del Súper Astro Luna