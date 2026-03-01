Resultado de Súper Astro Luna, último sorteo hoy domingo 1 de marzo de 2026

Publicidad
El resultado del Súper Astro Luna se posiciona entre los más buscados por los jugadores de chance en Colombia. A diferencia de los sorteos tradicionales, este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, una característica que lo hace diferente y mantiene la expectativa diaria de quienes consultan el número ganador.
En el sorteo realizado el domingo 1 de marzo de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos).
El Súper Astro Luna tiene una mecánica clara y fácil de entender. Para participar, el jugador debe elegir:
Para ganar el premio mayor es necesario acertar el número en orden exacto, de izquierda a derecha, y que también coincida el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad escogida. El juego ofrece además la opción “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta alternativa debe solicitarse al momento de realizar la jugada.
Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad para probar distintas combinaciones en un solo comprobante.
El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en los siguientes horarios:
Una vez finaliza la transmisión, los resultados oficiales pueden consultarse en los canales autorizados. Conocer el horario exacto permite verificar rápidamente si el número y el signo fueron acertados.
El valor de la apuesta está diseñado para ajustarse a diferentes presupuestos:
Este rango facilita la participación tanto con montos bajos como con apuestas más altas, según la estrategia del jugador.
El Súper Astro Luna en línea puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también en plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.
Para apostar por internet, el proceso incluye:
Utilizar plataformas oficiales garantiza seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|28 Febrero 2026
|8355 - Libra
|Astro Luna
|27 Febrero 2026
|0920 - Libra
|Astro Luna
|26 Febrero 2026
|4826 - Sagitario
|Astro Luna
|25 Febrero 2026
|1212 - Sagitario
|Astro Luna
|24 Febrero 2026
|1575 - Aries