Disputa por tierra en Guadualito: 2 muertos, 1 menor y gobernadora indígena heridos en confrontación

La tranquilidad de la vereda Guadualito, en el municipio de Coyaima, se rompió en medio de una confrontación entre miembros de la misma comunidad indígena, un hecho violento que dejó dos personas muertas, un menor gravemente herido y la gobernadora del cabildo lesionada.

El enfrentamiento ocurrió en el resguardo Guadualito, en el sur del Tolima, donde las tensiones internas habrían escalado hasta el uso de armas de fuego. Como resultado del choque violento, murieron Rubén Montaña y José Montaña, cuyas identidades fueron confirmadas por las autoridades.

En medio del tiroteo resultó gravemente herido un menor indígena de 13 años, identificado con las iniciales Y. M. El adolescente fue trasladado inicialmente al hospital San Antonio del Guamo; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido al Hospital Federico Lleras Acosta - Sede La Francia, principal centro asistencial del departamento.

También resultó herida la gobernadora del resguardo, Érika Montaña, quien recibió atención médica tras el ataque. La inspección técnica de los cuerpos fue realizada por unidades de la Policía Nacional de Colombia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.



Un conflicto que venía creciendo

De acuerdo con versiones de habitantes del cabildo, la confrontación habría comenzado por disputas relacionadas con la tenencia y reclamación de tierras dentro del resguardo. Otras versiones señalan inconformidades por la distribución de recursos provenientes del Gobierno nacional, lo que habría generado divisiones internas.



Algunos miembros de la comunidad también aseguran que el conflicto tiene tintes políticos, señalando presuntas simpatías o militancias de ciertos actores con el partido Comunes, situación que profundizó las tensiones.

Líderes indígenas consultados señalan que la lucha por el territorio sigue marcada por el despojo histórico, la expansión agrícola y los conflictos armados que amenazan sus territorios ancestrales.



Atención humanitaria y presencia militar

Tras conocerse la situación, soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscritos a la Sexta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, llegaron al lugar en coordinación con la Policía Nacional para atender a los heridos.

El coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada, informó que los uniformados brindaron primeros auxilios al menor y a la gobernadora indígena, respetando los derechos humanos y las costumbres de la comunidad.

La intervención se realizó tras una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, lo que permitió la atención inmediata y el traslado de los lesionados a centros asistenciales.

“Ratificamos nuestro compromiso con la seguridad de los habitantes del Tolima y el respeto a la jurisdicción indígena”, señaló el oficial, destacando la articulación entre instituciones para proteger a la población.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar los responsables, la comunidad de Guadualito enfrenta el duelo por sus muertos y el desafío de sanar las fracturas internas que hoy la dividen.

