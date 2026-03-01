Presidente de SAYCO rechaza señalamientos de candidato al Senado de participar en su secuestro

El presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), el compositor y dirigente Rafael Manjarrez, rechazó de manera categórica las afirmaciones realizadas por el candidato al Senado Andrés Vásquez, quien aseguró públicamente que la organización y su directivo estarían vinculados a un presunto secuestro del que dice haber sido víctima.

Según Manjarrez, dichas acusaciones “carecen por completo de sustento fáctico y jurídico” y desconocen la trayectoria ética y profesional de la Sociedad. El directivo reiteró que tanto él como Sayco han actuado siempre bajo el marco de la ley y con respeto por la honra de las personas.

El presidente de la entidad explicó que cualquier diferencia con empresas relacionadas con el candidato ha sido tramitada exclusivamente ante los estrados judiciales, mediante las denuncias correspondientes y con plena garantía del debido proceso. En ese sentido, subrayó que se trata de actuaciones institucionales y no de acciones personales.

Desde Sayco también aseguran que Andrés Vásquez ha intentado presentar estas gestiones como un ataque individual y sostiene que su postura ha sido firme al señalar que recaudar derechos de autor de compositores colombianos sin permiso, sin aval y tratándose de socios de la Sociedad constituye un proceder ilegal.



Manjarrez lamentó que se recurra a estrategias sin sustento que, a su juicio, instrumentalizan la desinformación para obtener visibilidad mediática. “Es muy lamentable, muy ruin, que un individuo utilice ese mecanismo para hacerse publicidad, porque es la única alternativa que se me ocurre”, expresó el dirigente, al insistir en que la justicia es el único escenario válido para resolver controversias.

Finalmente, Sayco reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de los creadores colombianos. La organización manifestó su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán plenamente los hechos y que la verdad prevalecerá sobre cualquier intento de manipulación política.

