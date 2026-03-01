En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Chao al gota a gota: Gobernación de Antioquia tiene líneas de crédito digital, así puede aplicar

Chao al gota a gota: Gobernación de Antioquia tiene líneas de crédito digital, así puede aplicar

La Gobernación de Antioquia cuenta con varias líneas de créditos disponibles para los ciudadanos que buscan que su emprendimiento despegue o que simplemente necesitan un crédito de libre inversión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad