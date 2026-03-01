Chao al gota a gota: Gobernación de Antioquia tiene líneas de crédito digital, así puede aplicar

En Colombia existen métodos informales que ofrecen préstamos de dinero rápido y sin papeleo, a esto se le conoce como gota a gota y muchas personas acuden a esta modalidad por necesidad, inmediatez o por emergencia.

Aunque el dinero puede obtenerse rápidamente, las autoridades han advertido que no es una opción segura, pues tienen intereses muy altos que inician ciclos de deudas y, a menudo, están acompañados de violencia.

Frente a esto, la Gobernación de Antioquia cuenta con varias líneas de créditos disponibles para los ciudadanos que buscan que su emprendimiento despegue.



Gobernación de Antioquia tiene líneas de crédito digital

Por medio de la plataforma CrediAntioquia, una fintech pública del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y la Gobernación, se ofrecen créditos de forma 100 % virtual.

Allí los interesados en adquirir un préstamo, van a encontrar varias líneas de créditos con diferentes montos y plazos; son los siguientes:



1. Línea especial de crédito CrediAntioquia

Montos: entre $300.000 y $1.800.000

Plazos: de 15 días a 6 meses.

Libre inversión.

2. Línea especial de crédito Mujeres con propósito

Montos: entre $300.000 y $3.000.000

Plazos: de 15 días a 10 meses.

Libre inversión con tasa preferencial.

3. Línea especial de crédito Capital para emprendedores

Montos: entre $1.800.000 y $8.000.000

Plazos: de 6 a 36 meses.

Destinación: negocio o emprendimiento.

4. Línea especial de crédito Mujer emprendedora

Montos: entre $3.300.000 y $8.000.000

Plazos: de 6 a 36 meses.

Destinación: negocio o emprendimiento con tasa preferencial.

Para aplicar, solo hay que ingresar al sitio web de CrediAntioquia y llenar el formulario al inicio en la sección de créditos, para después dar clic en el botón ‘Solicita aquí un crédito especial para ti’.

