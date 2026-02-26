¿Sin historial crediticio? La alternativa para trabajadores informales y servicio doméstico

El acceso al crédito formal sigue siendo limitado en Colombia y empuja a millones hacia el “gota a gota”. Solo el 35 % de los adultos accede al sistema financiero, mientras trabajadores informales y del servicio doméstico enfrentan mayores barreras para obtener préstamos regulados.

Esta limitación se traduce en mayores riesgos económicos ante imprevistos del hogar, atrasos en facturas o la necesidad de invertir en pequeños emprendimientos.

Las dificultades para acceder a productos bancarios —como la falta de historial crediticio o reportes negativos en centrales de riesgo— han impulsado el crecimiento del crédito informal, conocido como “gota a gota”. De acuerdo con el mismo estudio, el 37,3 % de los hogares y el 55 % de las empresas recurren a este tipo de financiamiento, enfrentando tasas de interés que pueden alcanzar el 382,2 % anual en hogares y 666,5 % en empresas, cifras que superan los límites legales.

Un estudio de Credicorp evidenció además que solo el 18 % de los trabajadores informales ha alcanzado un nivel avanzado de inclusión financiera, frente al 42 % de quienes cuentan con empleo formal. La brecha refleja cómo la informalidad laboral profundiza los ciclos de vulnerabilidad económica.



¿Cómo acceder a crédito formal sin historial bancario?

Frente a este panorama, Compensar ofrece líneas como Crédito Rotativo NanoYa y Crédito de Libre Inversión, dirigidas a afiliados de categorías A y B que tradicionalmente han estado por fuera de la banca convencional. El objetivo es brindar alternativas formales que promuevan educación financiera y estabilidad económica.



Sectores como el servicio doméstico, integrado en gran parte por mujeres cabeza de hogar, y los trabajadores independientes son pilares fundamentales de la economía del país, pero también unos de los más excluidos del sistema financiero. Con nuestro crédito solidario reconocemos su aporte y les brindamos herramientas para crecer Afirmó Freddy Parada, gerente de Servicios Financieros de Compensar.

En alianza con la fintech Entre Amigos, de la Fundación Grupo Social, la entidad ha impactado a más de 100 colombianos con desembolsos que superan los 650 millones de pesos en préstamos de libre inversión.

En un contexto marcado por la informalidad y el endeudamiento de alto costo, ampliar el acceso al crédito formal se consolida como una necesidad clave para proteger la estabilidad económica y fortalecer el desarrollo social del país.