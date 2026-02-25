¿Sin plata? DataCrédito revela los créditos que puede pedir si tiene un aprieto financiero

Las opciones de crédito en Colombia son clave cuando se atraviesa un momento financiero retador. Según DataCrédito Experian, siete de cada 10 colombianos han accedido a algún producto crediticio, lo que equivale a 33,2 millones de personas, reflejando su papel en la vida económica del país.

De acuerdo con la compañía, el crédito es una herramienta habitual para impulsar proyectos y cubrir necesidades. Sin embargo, cualquier ciudadano puede enfrentar dificultades como cambios laborales, disminución de ingresos o gastos imprevistos que obligan a reorganizar el presupuesto.

La DataCrédito señala que la clave para superar estos escenarios está en identificar productos que se ajusten a la situación actual y tomar decisiones basadas en información clara y educación financiera.



¿Qué opciones de crédito existen en Colombia?

El crédito en Colombia es multisectorial. Bancos, fintech, cooperativas y comercios ofrecen alternativas para distintos perfiles e ingresos.

Entre las opciones se encuentran los microcréditos o créditos de bajo monto, diseñados para cubrir necesidades inmediatas con cuotas accesibles y plazos cortos. Son útiles para trabajadores independientes o emprendedores con ingresos variables.



Créditos para emprendedores en Colombia: requisitos, beneficios y cómo solicitarlos

También están las compras a crédito en comercios y servicios, que permiten adquirir electrodomésticos, tecnología o planes de telecomunicaciones mediante cuotas fijas.

Las fintech ofrecen créditos simplificados, con aprobaciones rápidas y procesos digitales, ideales para cubrir necesidades puntuales de liquidez.

Por su parte, las cooperativas y entidades del sector solidario brindan condiciones flexibles y acompañamiento cercano, especialmente para quienes manejan ingresos familiares o mixtos.



Educación financiera: ¿cómo elegir el crédito adecuado?

DataCrédito destaca que elegir bien comienza por conocer la información financiera personal. Por ejemplo, a través de Midatacrédito.com, los ciudadanos pueden consultar su historial y puntaje, activar alertas contra fraude, acceder a contenidos educativos e incluso negociar obligaciones con entidades aliadas.

Además, recomienda entender la capacidad real de pago, comparar condiciones entre alternativas, planear la inclusión del crédito en el presupuesto y mantener hábitos financieros saludables.

Con información y planeación, el crédito puede convertirse en un aliado para retomar el equilibrio financiero y enfrentar con mayor tranquilidad los momentos económicos complejos.

