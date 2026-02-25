Chontico Noche, resultados del último sorteo hoy miércoles 25 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de la rutina diaria de miles de jugadores. Su trayectoria, constancia y variedad de modalidades lo han consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos de la región.



Resultado oficial del Chontico Noche – 25 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el miércoles 25 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 4748 - 8.

Detalle del resultado:



Número ganador: 4748.

Dos últimas cifras: 48.

Tres últimas cifras: 748.

La quinta: 8.

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Cada noche, los participantes esperan la publicación oficial con la ilusión de acertar, ya sea en apuestas directas o combinadas.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los jugadores planear sus apuestas con anticipación:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche, ampliando así las oportunidades de participación.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Una de las claves de su popularidad es la variedad de modalidades disponibles. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Principales opciones de apuesta:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta flexibilidad convierte al Chontico Noche en una alternativa atractiva tanto para apuestas sencillas como para quienes buscan premios mayores.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El sorteo ofrece rangos accesibles para distintos perfiles de jugadores:



Valor mínimo del tiquete : $500 pesos

: $500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Gracias a estos montos, el juego resulta asequible tanto para participantes ocasionales como para apostadores frecuentes.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de manera legal.



Para apostar digitalmente es necesario:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Validar la identidad. Recargar saldo mediante los métodos disponibles. Elegir el sorteo, número y modalidad. Confirmar la apuesta.

Utilizar plataformas avaladas garantiza mayor seguridad en las transacciones y respaldo legal.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del monto ganado. En todos los casos se exige:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Según el valor del premio medido en UVT:



Menores a 48 UVT: s olo se requieren los documentos básicos.

olo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: s e debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

e debe diligenciar el Formato SIPLAFT. Iguales o superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar certificación bancaria vigente (expedida con fecha no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Chontico Noche

Estos fueron los resultados recientes del sorteo:



24 de febrero de 2026: 9842 - 3

9842 - 3 23 de febrero de 2026: 1271 - 5

1271 - 5 22 de febrero de 2026 : 1674 - 2

: 1674 - 2 21 de febrero de 2026: 1163 - 4

El Chontico Noche continúa fortaleciéndose dentro del mercado del chance en Colombia, gracias a su tradición regional, variedad de modalidades y facilidad para participar tanto de manera presencial como en línea.