Néstor Lorenzo se sinceró y habló de la convocatoria de Falcao: "Lo amo"

Desde Argentina nació el rumor de que Néstor Lorenzo le habría prometido a Radamel Falcao un sitio en la Selección Colombia en el Mundial, que para ser convocado solo debía tener ritmo con Millonarios para ser tenido en cuenta en la lista de 26; tema que generó un fuerte debate si era merecedor o no de un cupo.

Sin embargo, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Selección Colombia en Barranquilla, Néstor Lorenzo fue sincero con el tema y aseguró que “no le prometió nada”, pero que compite un lugar como todos los jugadores que hacen parte de su sondeo de cara a la selección.

"¿Vos crees que es cierto? Yo no puedo prometer, yo a Falcao lo adoro, lo amo, y ojalá este compitiendo y compita con los que están en su posición para ganarse un lugar, un puesto, pero trato de ser lo más justo posible en todo sentido y jamás hago una promesa a nadie", expresó el técnico argentino en ‘AS’.

Néstor Lorenzo y Radamel Falcao Fotos: AFP

Para él sí es un delantero importante en la Selección Colombia, por lo que le gustaría volverlo a ver a su máximo nivel como antes y de ser así tendría siempre su sitio en la lista de convocados, como todos los jugadores que “rinden a máximo nivel”.



“Ojalá que vuelva a ser el delantero que fue siempre, y que le vaya muy bien y que nos ponga en aprietos en la decisión en la competencia con los demás delanteros que están en buen nivel”, puntualizó.

Cabe recordar que hace poco Falcao sufrió una lesión y hasta ahora se reincorpó a entrenamientos, además, ha sido duda de cara al duelo que disputará Millonarios contra Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana. En este semestre lleva tres goles, todos desde el punto de penal y aún tendrá tres meses para convencer a Lorenzo para ser tenido en cuenta.