En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Acolgen asegura que el impuesto a las hidroeléctricas afectará la estabilidad del sector

Acolgen asegura que el impuesto a las hidroeléctricas afectará la estabilidad del sector

El sector eléctrico colombiano aseguró que el nuevo decreto de emergencia podría afectar la estabilidad financiera de las generadoras y, eventualmente, el costo de la energía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad