Más lluvias, menos precio de la energía en bolsa: ¿por qué eso no reduce la tarifa de los hogares?

En lo que va corrido de 2026, el precio de la energía en la bolsa eléctrica colombiana ha tocado mínimos históricos. Según datos del operador del mercado XM, el precio promedio en los primeros días de febrero fue de aproximadamente 120 pesos por kilovatio hora, cerca de cuatro veces menor que en el mismo periodo de 2025.

La caída se explica principalmente por las abundantes lluvias y la recuperación de los embalses, lo que ha permitido aumentar la generación hidroeléctrica, considerada la más barata del sistema, reduciendo el uso de plantas térmicas, que tienen costos más altos.

Sin embargo, gremios del sector eléctrico aseguran que esta reducción no se traduce automáticamente en una disminución del costo de la energía para los usuarios finales. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez explicó, a través de su cuenta de X, que el precio de la bolsa representa solo una parte del costo total de la energía.

“Gracias a las lluvias y a una operación responsable del recurso hídrico, en lo que va corrido de 2026 el precio de bolsa cayó a un mínimo de 101,3 $/kWh el 8 de febrero de 2026, similar a los precios que pudimos ver en el Fenómeno de La Niña en 2021. El sistema colombiano es altamente sensible a variaciones del clima, de la demanda y a la disponibilidad de máquinas. Por ejemplo, en periodos de sequía extrema, cuando llueve menos y los embalses bajan su nivel (menos agua disponible para generar energía), el precio de bolsa sube, y cuando hay abundancia de lluvias y se recuperan los embalses, el precio de bolsa baja”, aclaró.



1/8 ¡En lo que va corrido de 2026, los precios de la bolsa de energía han tocado mínimos históricos! Según datos de @XM_SA_ESP, el precio de bolsa promedio en los primeros 15 días de febrero de 2026 fue de 120,2$/kWh, es decir 4 veces inferior al mismo periodo del 2025, en el que… — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) February 20, 2026

Alrededor del 80% de la energía que consumen los usuarios se compra mediante contratos de largo plazo entre empresas generadoras y comercializadoras, a precios pactados por varios años. Solo cerca del 20% se adquiere en la bolsa de energía, que funciona como una subasta diaria donde los generadores ofrecen la energía que no tienen contratada.

La tarifa de energía no solo incluye el costo de generación. También incorpora otros componentes como generación (36%), transmisión (6%), distribución (17%), comercialización (29%), pérdidas (8%) y restricciones del sistema (4%). La generación representa un pequeño porcentaje, frente a la comercialización, distribución y transmisión suman una proporción importante del valor final.

Publicidad

Aunque el precio de la energía en bolsa ha caído a mínimos históricos en 2026, los expertos aseguran que esto no implica una reducción inmediata en la tarifa que pagan los usuarios. La estructura del mercado eléctrico, los contratos de largo plazo y los costos fijos del sistema hacen que las tarifas sean más estables y menos sensibles a las fluctuaciones diarias del mercado.