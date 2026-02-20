Ordenan 48 horas de arresto a interventor de Nueva EPS por incumplimientos a paciente en Envigado

En medio del complejo panorama que afronta la atención de pacientes de diferentes EPS en el país, para entidades intervenidas por el Gobierno nacional parece no valer ni siquiera recursos legales interpuestos por los usuarios.

Este es el caso de doña Blanca Uribe, una mujer de 92 años de edad que se encuentra internada desde hace más de un mes y medio en el Hospital Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado a la espera de un procedimiento para el cambio de su marcapasos.

Las demoras en la atención de la situación llevaron a su hija, Mónica Isabel Restrepo, a interponer una tutela para lograr el procedimiento desde el pasado 23 de enero, pero sin lograr respuesta oportuna por parte de Nueva EPS, aunque el centro hospitalario aseguró que no contaban con el dispositivo para hacer la intervención.

Por lo tanto, el proceso legal avanzó hasta un incidente de desacato interpuesto una semana después por parte de la misma accionante donde ni siquiera la justicia logró una respuesta por parte de la EPS tras citar virtualmente a una declaración juramentada tanto al agente interventor de la entidad, Luis Óscar Galves, como a Carlos Andrés Vasco, su gerente regional, quienes no se conectaron a la diligencia.



Todo este tortuoso proceso, en el que incluso doña Blanca requiere la remisión a un hospital con la especialidad de electrofisiología, motivó el falló de las últimas horas de un juzgado penal de Medellín que decidió imponer el arresto por dos días y multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes tanto para Galves como para Vasco.

#Atención Por incumplimientos en procedimientos médicos a una paciente con marcapasos en el hospital de Envigado, un juez de #Medellín ordenó arresto de 48 horas y multa para el interventor y el gerente regional de Nueva EPS. La mujer requiere remisión a otro centro. #MañanasBlu pic.twitter.com/rlANpXEIIP — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 20, 2026

El contexto de esta decisión se enmarca en situaciones cada vez más difíciles para usuarios de esta EPS que solo en lo corrido de 2026 han radicado 8.332 quejas y reclamos por la atención, pero también en el momento que atraviesa el hospital público de Envigado.

Publicidad

La institución enfrenta una deuda acumulada por más de 140.000 millones de pesos, lo que ha generado desabastecimiento de medicamentos, cierre de camas UCI y retrasos en pagos al personal. Las principales deudoras son Nueva EPS con 51 mil millones de pesos y Savia Salud 39 mil millones.