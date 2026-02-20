En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ordenan 48 horas de arresto a interventor de Nueva EPS por incumplimientos a paciente en Envigado

Ordenan 48 horas de arresto a interventor de Nueva EPS por incumplimientos a paciente en Envigado

Además de un cambio en su marcapasos, la mujer, adulta mayor, requiere remisión a otro centro asistencial.

