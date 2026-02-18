En vivo
Más de 63.000 medicamentos no entregados en Manizales: crisis de Nueva EPS se repite en todo el país

Miles de pacientes en Manizales esperan medicamentos que son vitales para continuar sus tratamientos. Una situación que, según la Defensoría, pone en riesgo la salud de usuarios con enfermedades crónicas y refleja una crisis que se extiende a otras regiones del país.

