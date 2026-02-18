Más de 63.000 medicamentos no entregados en Manizales: crisis de Nueva EPS se repite en todo el país

Más de 63.000 medicamentos permanecen pendientes de entrega a usuarios de la Nueva EPS en Manizales. La situación, según advirtió la Defensoría del Pueblo, pone en riesgo la continuidad de tratamientos médicos y vulnera el derecho fundamental a la salud.

De acuerdo con información reportada por el gestor farmacéutico Cafam a la Personería Municipal, con corte a enero de 2026, las demoras en la dispensación han generado interrupciones en tratamientos esenciales, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.

En paralelo, clínicas y hospitales han suspendido servicios por falta de pago oportuno, lo que agrava la crisis asistencial en el departamento.



Una radiografía nacional de la crisis

La Defensoría Delegada para el Derecho a la Salud evidencia que la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos es el principal motivo de queja contra la Nueva EPS en múltiples regiones del país.

Nueva EPS

En la región Andina, Caldas registra 185 quejas en 2025 por falta de oportunidad en medicamentos; Boyacá, 115; Huila, 134; y Quindío, 489, siendo este último uno de los departamentos con mayor número de reclamos. En Norte de Santander se reportan 441 quejas por la misma causa, mientras que en San Andrés y Providencia la cifra asciende a 216.



En Norte de Santander, por ejemplo, se han reportado usuarios con más de seis meses, e incluso años, esperando la entrega de medicamentos formulados, particularmente en farmacias como Audifarma y Cafam.

A esto se suma la incertidumbre de miles de afiliados que quedaron sin claridad sobre su red de atención tras la salida de Colsubsidio como operador, lo que ha generado confusión, trámites repetidos y mayor represamiento.

La problemática también se repite en la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico. En Guaviare, 128 quejas están relacionadas con la falta de oportunidad en medicamentos, mientras que en Chocó la crisis se agrava por deudas que superan los 250.000 millones de pesos, afectando directamente la operación hospitalaria y la atención de pacientes crónicos.



Medicamentos no entregados

Uno de los aspectos más críticos es que, en varios territorios, los medicamentos no siempre están agotados en el mercado. El problema, según información presentada por la Defensoría, radica en fallas de gestión, contratación de operadores farmacéuticos, pagos atrasados y deficiencias en los canales de información y autorización.

Se reportan entregas incompletas, negaciones injustificadas y retrasos prolongados, lo que obliga a muchos pacientes a regresar varias veces a las farmacias o incluso, a suspender tratamientos. En algunos departamentos, esta situación ha saturado los servicios de urgencias, ya que pacientes crónicos llegan en estado crítico tras no recibir oportunamente sus medicamentos.

Además, la crisis financiera ha generado suspensión parcial de servicios, cierres de IPS y reducción en agendas de especialistas, afectando toda la cadena de atención en salud, desde la formulación médica hasta la entrega efectiva del tratamiento.

La Defensoría del Pueblo reiteró que las dificultades administrativas y financieras de la entidad promotora de salud no pueden recaer sobre los usuarios, quienes necesitan acceso continuo y oportuno a servicios y medicamentos. En ese sentido, recordó su mandato constitucional de proteger el derecho fundamental a la salud y urgió a garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios médicos en el departamento.