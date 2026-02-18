En vivo
Viuda de congresista muerto en accidente de avión Satena revela última conversación "premonitoria"

Viuda de congresista muerto en accidente de avión Satena revela última conversación "premonitoria"

La aeronave HK4709 de Satena, que debía aterrizar tras un corto trayecto de apenas 17 minutos, se estrelló en las montañas de Norte de Santander acabando con la vida de 16 personas.

