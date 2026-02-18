En vivo
Riesgo electoral en Norte de Santander por presencia de grupos armados, alerta Defensoría

Riesgo electoral en Norte de Santander por presencia de grupos armados, alerta Defensoría

La defensora del Pueblo advirtió sobre intimidaciones a candidatos, restricciones a la movilidad por minas antipersonal, problemas en el censo electoral por desplazamientos y violencia digital.

