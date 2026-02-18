En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Cartagena se alista para la Media Maratón del Mar: tendrá 9.500 corredores de 15 países

Cartagena se alista para la Media Maratón del Mar: tendrá 9.500 corredores de 15 países

Más del 80 % de los inscritos llegarán desde más de 30 departamentos del país, mientras cerca de 400 atletas serán extranjeros.

