Más de 2.000 beneficiarios en Cundinamarca deben actualizar sus datos para recibir apoyo de $500.000

Las lluvias intensas, las inundaciones prolongadas y los deslizamientos no solo arrasan cultivos y viviendas; también golpean la economía familiar durante meses, e incluso años. Fenómenos climáticos como La Niña suelen dejar a su paso comunidades enteras tratando de reconstruir lo perdido, muchas veces dependiendo de ayudas estatales para cubrir necesidades básicas.

En Cundinamarca, miles de hogares sintieron el impacto del fenómeno de La Niña 2021–2023, que provocó emergencias en varios municipios. Para mitigar esos efectos, el Gobierno nacional habilitó apoyos económicos dirigidos a jefas y jefes de hogar damnificados. Sin embargo, no todos los beneficiarios han podido recibir el recurso.

Beneficiarios en Cundinamarca deben actualizar datos para recibir $500.000

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que más de 2.000 personas en Cundinamarca, incluidas como beneficiarias del programa Jefas y Jefes, aún no han recibido el subsidio único de $500.000 debido a errores o inconsistencias en sus datos personales.

Ante esta situación, la entidad amplió hasta el 25 de marzo de 2026 el plazo para que los ciudadanos puedan actualizar la información y acceder al desembolso. El llamado está dirigido a quienes hayan sido notificados como beneficiarios y presenten inconsistencias en nombres, número de identificación u otros datos que impidan la transferencia del dinero.



Los departamentos que concentran el mayor número de inconsistencias son:

Personas beneficiarias de subsidios en Colombia. Foto: UNGRD.

La Guajira (13.851)

Chocó (10.391)

Bolívar (7.277)

Sucre (6.788)

Córdoba (6.025)

Magdalena (5.619)

Cauca (4.828)

Cesar (3.760)

Cundinamarca (3.494)

Valle del Cauca (3.285)

Atlántico (2.474)

Arauca (2.453)

Antioquia (2.415)

Tolima (1.897)

Santander (1.871)

Nariño (1.557)

Norte de Santander (1.449)

Putumayo (1.264)

Según la UNGRD, tras una revisión estadística del RUNDA se detectaron múltiples errores en los registros, los cuales fueron informados en repetidas ocasiones a las entidades territoriales para que los corrigieran. Debido a estas fallas, algunas personas no fueron reconocidas oficialmente como damnificadas y, por lo tanto, no accedieron al apoyo económico que les correspondía.

Es importante aclarar que la actualización de datos aplica única y exclusivamente para “84.194 personas inscritas que presentaron inconsistencias con corte al 2 de noviembre de 2024. No podrán ingresar nuevos beneficiarios, ya que los registros en el RUNDA cerraron el 1 de mayo de 2023. La subsanación de la información sólo podrá realizarse hasta el 25 de marzo de 2026”, manifestó la entidad.

Para hacer la corrección, los beneficiarios deben enviar un correo electrónico a protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co, adjuntando una fotocopia totalmente legible de la cédula de ciudadanía.

Con este procedimiento se validarán y actualizarán los datos para reactivar la entrega del apoyo económico.

La UNGRD recordó que la información detallada sobre el proceso está disponible en su portal oficial y reiteró que el objetivo es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las familias damnificadas que aún no han podido recibir la ayuda.

