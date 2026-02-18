En vivo
Más de 2.000 beneficiarios en Cundinamarca deben actualizar sus datos para recibir apoyo de $500.000

Más de 2.000 beneficiarios en Cundinamarca deben actualizar sus datos para recibir apoyo de $500.000

La UNGRD informó que más de 2.000 personas, beneficiarias de un programa social, aún no han recibido el subsidio único de $500.000 debido a errores o inconsistencias en sus datos personales.

personas beneficiarias de subsidios (1).jpg
UNGRD revivirá subsidios para más de 84.000 damnificados.
Foto: Banco de la República, UNGRD.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

