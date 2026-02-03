Bogotá anunció 4.000 cupos para el subsidio de vivienda Reduce tu Cuota: estos son los requisitos

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de 4.000 nuevos cupos del programa Reduce tu Cuota, subsidio distrital que busca apoyar a las familias en el pago mensual de su crédito hipotecario o contrato de arrendamiento con opción de compra con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda propia en la ciudad.

A partir de este martes 3 de febrero, la Secretaría Distrital del Hábitat habilitará las postulaciones para este beneficio, que otorga un subsidio mensual de $437.726 durante 48 meses, es decir, por cuatro años. El apoyo económico se entrega directamente a través de la entidad financiera donde el hogar tramite su crédito.

Según explicó la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, el programa busca aliviar la carga financiera de quienes están dando el paso de comprar vivienda en Bogotá. “Tener casa propia no puede ser un privilegio: tiene que ser una posibilidad real para más familias”, señaló la funcionaria, al destacar que el subsidio brinda mayor tranquilidad a los hogares que destinan una parte importante de sus ingresos al pago del crédito.

El trámite para acceder al subsidio se realiza al mismo tiempo que la solicitud del crédito hipotecario o leasing habitacional. Las familias interesadas deben pedir en su entidad financiera el formulario de postulación, diligenciarlo y entregarlo antes del desembolso del crédito.



Posteriormente, la Secretaría del Hábitat verificará que el hogar cumpla con los requisitos y, de ser así, expedirá la asignación del subsidio.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio Reduce tu Cuota?

Entre los principales requisitos para acceder al subsidio se encuentra que la sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no supere los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para 2026 equivalen a $7.003.620. Además, el hogar debe contar con un crédito aprobado para la compra de vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

Otro de los criterios es que ninguno de los integrantes del hogar sea propietario de otra vivienda en el país, distinta a la que se va a financiar, y que no haya sido beneficiario de la cobertura a la tasa de interés del Gobierno nacional ni de un subsidio familiar de vivienda aplicado en la compra de otra casa.

Sin embargo, tenga en cuenta que este programa permite sumar otros subsidios, nacionales, de cajas de compensación o distritales, siempre y cuando no hayan sido aplicados en otros inmuebles y que hagan parte del cierre financiero de la misma vivienda.

En el caso de los subsidios distritales como Oferta Preferente o Reactiva tu Compra, estos podrán acumularse si el hogar tiene ingresos de hasta dos salarios mínimos, es decir, $3.501.810 en 2026.

Para este año, el Distrito tiene como meta asignar 11.948 subsidios para la adquisición de vivienda en Bogotá, como parte del plan Mi Casa en Bogotá. Sobre la apertura de los nuevos cupos, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó que el programa puede representar hasta un 35 % de ahorro en la cuota mensual del crédito durante cuatro años.