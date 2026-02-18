En vivo
Nación  / Se aplaza nuevamente definición sobre reforma pensional en Corte Constitucional

Se aplaza nuevamente definición sobre reforma pensional en Corte Constitucional

El magistrado ponente se declaró impedido y la Sala Plena deberá nombrar a un nuevo responsable del caso, lo que alarga el estudio de la reforma pensional impulsada por el Gobierno.

