En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Autoridades investigan trasplante de corazón dañado a menor de dos años: entre la vida y la muerte

Autoridades investigan trasplante de corazón dañado a menor de dos años: entre la vida y la muerte

Actualmente, tras más de cincuenta días bajo soporte vital, el pequeño presenta complicaciones graves, entre ellas una hemorragia cerebral, insuficiencia multiorgánica e infecciones activas.

El corazón de las mujeres late más rápido que el de los hombres
El corazón de las mujeres late más rápido que el de los hombres
Foto: Grok
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad