Exfigura del Cali tiene orden de captura: está relacionado con organización criminal internacional

El nombre del exportero del Cali, Víctor Hugo Centurión, vuelve a sonar con fuerza en Colombia, pero esta vez por un motivo muy lejos de las canchas. El exguardameta paraguayo, quien vistió la camiseta del Deportivo Cali en 2011, tiene orden de captura en su país por una presunta participación en una red internacional dedicada al tráfico de cocaína.

Las autoridades paraguayas lo señalan como parte de una estructura criminal que, de acuerdo con las investigaciones, habría usado su carrera en el fútbol como fachada para mover dinero ilícito y facilitar operaciones logísticas del narcotráfico. Ante ello, el hombre de 38 años permanece prófugo.

Víctor Centurión, exportero de Cali y Olimpia Redes sociales de Olimpia en 2013

Operación Nexus 2: red usaba el fútbol como fachada

El caso se destapó tras el Operativo Nexus 2, una ofensiva organizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional de Paraguay para desarticular una organización que traería cocaína desde Bolivia y la enviaría a distintos destinos internacionales.



Según lo revelado por el comisario Ruis Díaz, jefe de Inteligencia de Antinarcóticos, dentro del esquema aparecen mencionados Centurión y el empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres, ambos con orden de captura. Además, la investigación también señala al uruguayo Sebastián Marset, identificado por liderar estructuras de tráfico y lavado de dinero en Sudamérica.

Las autoridades paraguayas reportan que se han realizado nueve allanamientos simultáneos en ciudades como Asunción y Mariano Roque Alonso, donde tres personas fueron detenidas y se efectuaron millonarias incautaciones, entre vehículos de alta gama, dinero y documentos.



Del arco en Cali a la lista negra: así es Víctor Hugo Centurión

Centurión tuvo un paso breve por el Deportivo Cali en el primer semestre de 2011. Disputó 20 compromisos y recibió tres tarjetas amarillas antes de regresar al fútbol paraguayo, donde desarrolló la mayor parte de su carrera en clubes como Club Olimpia y Cerro Porteño.

Ahora su nombre figura en un expediente judicial que ha sacudido al fútbol paraguayo. La Fiscalía, encabezada por Ingrid Cubilla, afirma que algunos implicados habrían desempeñado funciones logísticas criminales, como la gestión de pistas clandestinas y la recepción de cargamentos.

Publicidad

Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen activa la orden de captura y han solicitado cooperación internacional para dar con su paradero. El caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre deporte y crimen organizado.