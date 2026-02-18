Muerte de Kevin pone la mira la crisis en salud: Mañanas Blu, miércoles, 18 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 18 de febrero de 2026:



Sergio Torres, primo de Kevin Acosta y paciente con hemofilia , habló de por qué al pequeño de 7 años no lo pudieron operar.

, habló de por qué al pequeño de 7 años no lo pudieron operar. Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas , se refirió del caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció mientras esperaba un medicamento para la hemofilia.

, se refirió del caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció mientras esperaba un medicamento para la hemofilia. José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional , habló sobre su posesión como Rector de la Universidad Nacional hasta el 2027.

, habló sobre su posesión como Rector de la Universidad Nacional hasta el 2027. El magistrado Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado , dio detalles de la suspensión del aumento del salario mínimo.

, dio detalles de la suspensión del aumento del salario mínimo. Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia , habló del cierre indefinido del Parque Tayrona por riesgo de seguridad.

, habló del cierre indefinido del Parque Tayrona por riesgo de seguridad. Jaime Quito, congresista de Perú, se refirió de la destitución del presidente interino José Jerí.

