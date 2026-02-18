Tribunal Superior de Bogotá advirtió estrategia para dilatar proceso contra Julián Bedoya

Hace menos de un mes la Universidad de Medellín había alertado sobre los riesgos latentes que existían para que el proceso de Julián Bedoya por un título universitario fraudulento prescribiera, ahora es el Tribunal Superior de Bogotá el que ha lanzado la misma advertencia.

Según la información que se ha conocido desde la capital de Colombia, la defensa del excongresista del Partido Liberal estaría realizando una estrategia para poder dilatar el proceso y que este preescriba el próximo 2 de julio. La advertencia se hizo recientemente luego de negar un recurso de nulidad que había interpuesto el abogado de Bedoya.

Aunque la defensa del exsenador ha indicado supuestos vicios porque, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación no ha sido clara con su formulación de acusación, el Tribunal Superior de Bogotá aseguró que este tipo de asuntos no pueden ser causales de nulidad pues ello correspondía a la etapa de juicio.

Es por estos motivos que el proceso está en riesgo de terminar sin que se emita un fallo porque la defensa de Julián Bedoya estaría buscando que la Fiscalía General de la Nación ajuste la imputación, en un hecho que aseguran que es dilatorio para que se prolongue y este pueda preescribir en menos de seis meses.



El panorama ha hecho que el Tribunal Superior de Bogotá le pidiera al juez que dirige el proceso adoptar las medidas necesarias para que el excongresista responda por, presuntamente, haber aprovechado su posición y ventajas administrativas para completar los requisitos académicos en un tiempo corto.

Julián Bedoya, quien también fue candidato a la Gobernación de Antioquia, ha negado en distintas ocasiones las irregularidades y ha sostenido que su título se obtuvo conforme a lo permitido por la autonomía universitaria, calificando algunas de las acciones judiciales en su contra como una “persecución política”.