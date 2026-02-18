Córdoba bajo emergencia invernal: 18 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 18 de febrero de 2026:



Se desató polémica por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo , quienes responsabilizaron a la familia por la muerte de Kevin Acosta.

La crisis invernal no da tregua en Montería y Córdoba: más de 240.000 personas damnificadas.

Ataque con drones cargados con explosivos sacudió al municipio de Dagua, en el Valle del Cauca.

El Parque Tayrona fue cerrado por amenazas del Clan del Golfo y disidencias armadas, pero, pese a la orden oficial, reabrió sus accesos.

Escuche el programa completo aquí: