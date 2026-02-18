Córdoba bajo emergencia invernal: 18 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 18 de febrero de 2026:
- Se desató polémica por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quienes responsabilizaron a la familia por la muerte de Kevin Acosta.
- La crisis invernal no da tregua en Montería y Córdoba: más de 240.000 personas damnificadas.
- Ataque con drones cargados con explosivos sacudió al municipio de Dagua, en el Valle del Cauca.
- El Parque Tayrona fue cerrado por amenazas del Clan del Golfo y disidencias armadas, pero, pese a la orden oficial, reabrió sus accesos.
