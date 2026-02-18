En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / SuperSalud anuncia auditoría a Nueva EPS por atención a Kevin Acosta Pico

SuperSalud anuncia auditoría a Nueva EPS por atención a Kevin Acosta Pico

La entidad inició una auditoría para revisar el proceso de atención del menor, incluidas posibles barreras administrativas, la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y del prestador, así como el cumplimiento de los protocolos para pacientes con hemofilia y enfermedades huérfanas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad