SuperSalud anuncia auditoría a Nueva EPS por atención a Kevin Acosta Pico

La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) anunció el inicio de una auditoría focalizada tras la muerte del menor Kevin Arley Acosta Pico, ocurrida el 13 de febrero en Bogotá. La entidad informó que revisará el proceso de atención brindado al niño dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

De acuerdo con el comunicado oficial, la inspección abarcará la verificación de posibles barreras administrativas, el proceso de autorización y suministro del tratamiento, así como la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y del prestador encargado. También se evaluará el cumplimiento de los protocolos y normas vigentes para la atención de pacientes con hemofilia y enfermedades huérfanas.

El menor, de siete años, había sido diagnosticado con hemofilia A severa. Según denuncias públicas conocidas por la entidad, no habría recibido durante aproximadamente dos meses el medicamento profiláctico Emicizumab, comercialmente conocido como Hemlibra. La Superintendencia indicó que estos hechos serán objeto de revisión dentro de la auditoría.

Kevin Arley Acosta Foto: Noticias Caracol

La investigación administrativa buscará establecer si se cumplieron las disposiciones vigentes sobre la entrega oportuna de medicamentos y las directrices aplicables a enfermedades huérfanas. En particular, se examinará si existieron omisiones en el trámite de autorizaciones o en el suministro del tratamiento indicado.



La Superintendencia señaló que, en caso de detectarse irregularidades, podrían imponerse sanciones administrativas, multas u otras medidas correctivas previstas en la ley a los responsables de la prestación del servicio de salud. Asimismo, reiteró que su función es ejercer inspección, vigilancia y control para garantizar los derechos de los usuarios del sistema de salud.